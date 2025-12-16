Problemi za hrvatske klubove: Afrički Kup nacija odnosi petoricu igrača iz HNL-a

Od 21. prosinca 2025. do 18. siječnja iduće godine Maroko će biti domaćin 35. izdanja afričkog Kupa nacija. Na afričkom prvenstvu nastupit će 24 reprezentacije, a naslov prvaka branit će Obala Bjelokosti.

Već tradicionalno odlazak afričkih zvijezda na kontinentalno prvenstvo predstavlja probleme za europske klubove jer se turnir odvija unutar sezone. Kako bi pomogla klubovima, FIFA je na nedavnom sastanku s Europskim udruženjem klubova (ECA) odlučila ograničiti dostupnost igrača na samo sedam dana prije početka turnira. To znači da su klubovi morali pustiti igrače 15. prosinca što je izazvalo ogorčenje u taborima reprezentacija.

"Ne znam što FIFA misli o ovom natjecanju. Pitam se kakva je situacija s momčadima poput Maroka, Senegala i Nigerije, koje u svojoj postavi imaju samo igrače iz inozemstva. Maroko će primjerice, dobiti svoje igrače 15. prosinca, a šest dana kasnije igraju svoju prvu utakmicu. To ponovno pokazuje što FIFA misli o Africi. Siguran sam da su i na njih utjecali europski klubovi," kazao je izbornik Južne Afrike Belgijanac Hugo Broos.

Primjerice iz francuskih klubova na prvenstvo dolazi čak 75 igrača, iz engleskih liga 51, iz Španjolske 30, Italije i Turske po 27...

Hrvatski klubovi će na Kupu nacija imati petoricu predstavnika. Dinamo je ostao bez dvojice Alžiraca Ismaela Bennacera i Monsefa Bakrara. Trećeligaš Kustošija također, daje dva igrača - reprezentativce Benina Razacka Rachidoua i Rodolfa Aloka, dok je napadač Istre 1961 Salim Fago Lawal na nigerijskom popisu.

Najviše igrača na Kupu nacija imat će sudanski Al-Hilal Club Omdurman, čak 11. Egipatski Al Ahly imat će 10 igrača na prvenstvu, a južnoafrički klubovi Orlando Pirates i Mamelodi Sundowns devet i osam igrača.

Od europskih kubova najviše problema imat će Sunderland koji je ostao bez šestorice igrača. Francuski klubovi Paris FC i Lorient su ostali bez petorice igrača, a Bayer Leverkusen, Nica, Lille, Metz, Angers, Aris Limassol... bez četvorice.

NAJVIŠE IGRAČA - po klubovima

11 - Al-Hilal Club Omdurman

10 - Al Ahly

9 - Orlando Pirates

8 - Mamelodi Sundowns

7 - Pyramids, Zamalek, Simba, Al-Merrikh, Jwaneng Galaxy

6 - Sunderland, Young Africans SC, Azam, Gaborone United,

5 - Lorient, Paris FC, Esperance Tunis, Singida Black Stars Sports Club, Township Rollers...

NAJVIŠE IGRAČA - po zemljama

75 - Francuska (51 iz La Lige)

51 - Engleska (33 iz Premier lige)

31 - Egipat

30 - Južna Afrika, Španjolska (16 iz Primere)

27 - Italija (20 iz Serie A), Turska

26 - Katar

22 - Njemačka (17 iz Bundeslige)

18 - Portugal, Saudijska Arabija...

