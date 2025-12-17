U akciji 'Armagedon' pala grupa pedofila: Otkriveno kako su vrebali djecu, pronađene mučne snimke

U velikoj akciji kodnog naziva "Armagedon" uhićeno je osam osoba u Srbiji zbog sumnje u seksualno iskorištavanje djece na internetu.

Osumnjičene u dobi od 24 do 64 godine, među kojima je i jedan državljanin Rusije, sumnjiči se za kaznena djela prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju te spolno uznemiravanje, prenosi Blic.

Osmorka je, prema navodima istražitelja, duže vrijeme na internetu preuzimala, čuvala i dijelila pornografske dječje sadržaje.

Vrbovali djecu s lažnih profila

Vjeruje se da su trojica osumnjičenih na društvenim mrežama i aplikacijama otvarali lažne profile i predstavljali se kao djevojčice od 12 i 13 godina te stupali u kontakt s maloljetnicima. Od njih su tražili fotografije i videa seksualnog sadržaja.

U pretresu stanova i drugih prostora osumnjičenih, na elektroničkim uređajima pronađeni su kompromitirajući materijali nastali iskorištavanjem djece i maloljetnika u pornografske svrhe.

U akciji, koja je dio međunarodne operacije protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu, sudjelovalo je srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za tehniku, Služba za borbu visokotehnološkog kriminala, kao i policijske uprave iz osam gradova.

