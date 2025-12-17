FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAŽNO PREDSTAVLJANJE /

U akciji 'Armagedon' pala grupa pedofila: Otkriveno kako su vrebali djecu, pronađene mučne snimke

U akciji 'Armagedon' pala grupa pedofila: Otkriveno kako su vrebali djecu, pronađene mučne snimke
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Osmorka je, prema navodima istražitelja, duže vrijeme na internetu preuzimala, čuvala i dijelila pornografske dječje sadržaje

17.12.2025.
17:55
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U velikoj akciji kodnog naziva "Armagedon" uhićeno je osam osoba u Srbiji zbog sumnje u seksualno iskorištavanje djece na internetu. 

Osumnjičene u dobi od 24 do 64 godine, među kojima je i jedan državljanin Rusije, sumnjiči se za kaznena djela prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju te spolno uznemiravanje, prenosi Blic. 

Osmorka je, prema navodima istražitelja, duže vrijeme na internetu preuzimala, čuvala i dijelila pornografske dječje sadržaje. 

Vrbovali djecu s lažnih profila

Vjeruje se da su trojica osumnjičenih na društvenim mrežama i aplikacijama otvarali lažne profile i predstavljali se kao djevojčice od 12 i 13 godina te stupali u kontakt s maloljetnicima. Od njih su tražili fotografije i videa seksualnog sadržaja. 

U pretresu stanova i drugih prostora osumnjičenih, na elektroničkim uređajima pronađeni su kompromitirajući materijali nastali iskorištavanjem djece i maloljetnika u pornografske svrhe. 

U akciji, koja je dio međunarodne operacije protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu, sudjelovalo je srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za tehniku, Služba za borbu visokotehnološkog kriminala, kao i policijske uprave iz osam gradova.

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 500 žrtava pedofilije ove godine u Hrvatskoj, predator iz Rijeke dodatno šokirao stručnjake

SrbijaDječja PornografijaPedofil
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LAŽNO PREDSTAVLJANJE /
U akciji 'Armagedon' pala grupa pedofila: Otkriveno kako su vrebali djecu, pronađene mučne snimke