Što je presudilo Bujici i Bujancu? Šire se teorije zavjere, oglasio se Radić nakon ukidanja emisije

Vijest da Z1 televizija više neće emitirati emisiju "Bujica" Velimira Bujanca proširila se u subotu nakon što su se s televizije službeno oglasili o razlozima za prekid suradnje.

Iako su u svom priopćenju kao razloge naveli "nepovoljne financijske okolnosti", nije trebalo dugo da se jave teorije zavjere i skriveni razlozi takvog poteza.

U nekim od tih teorija spominjalo se da su Bujančevoj emisiji presudili HDZ-ovi interesi, odnosno da je Bujici zapravo presudio Mario Radić, predsjednik stranke DOMiNO kojeg se spominje kao glavnog financijera i stvarnog vlasnika televizije Z1, i to za račun Andreja Plenkovića u čiju Vladu Radićeva stranka želi ući, piše Večernji list.

Odgovor Radića

Međutim, Radić je odbacio takve teorije i demantira da je prikriveni vlasnik i financijer televizije.

"Ja se s Bujancem u zadnjih šest mjeseci nisam nijednom čuo", kazao je i otklonio svoju ulogu u odlukama koje donose Bujanec i spomenuta televizija.

Bujanec se danas nije oglasio o prestanku emitiranja njegove emisije koja je godinama bila izvor kontroverzi i kritika.

Z1 televizija je danas objavila kako službeno obustavlja emitiranje "Bujice" zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koji su "u značajnoj mjeri" povezane s emitiranjem te emisije.

Navode da je pravni pritisak i niz sudskih tužbi povezanih s emisijom rezultirao visokim troškovima, i podsjećaju da još traju neki postupci koji bi mogli dodatno financijski opteretiti tu televiziju.

Zahvalili su se kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je sudjelovala u stvaranju emisije i zaželjela im poslovni uspjeh u daljnjem radu.

