Šokantan događaj za influencericu: Ela Jerković pokazala posljedice krađe u Amsterdamu

Ela Jerković, hrvatska influencerica i TikTok zvijezda, podijelila je s pratiteljima neugodno iskustvo koje je doživjela tijekom boravka u Amsterdamu. U videu je otkrila da su joj razbijen automobil i otuđeni materijali za vlogmas, uključujući putovnicu, zbog čega ne može objaviti najavljeni sadržaj.

Vlogmas kasni zbog krađe

„Nažalost, vlogmas neće izaći danas jer su me opljačkali u Amsterdamu“, rekla je Ela i dodala da postoji mogućnost da će i sljedeći videi kasniti. Na kraju videa pokazala je kako je otišla u hrvatsku ambasadu u Amsterdamu kako bi riješila problem s putovnicom.

Odgovor na pitanja pratitelja

Obožavatelji su je pitali zašto je išla automobilom, a Ela je objasnila: „Rentala sam auto na aerodromu jer sam morala imati prijevoz za Roterdam pa mi je bilo jednostavnije uzeti auto i usput posjetiti grad.“ Dodala je da nije očekivala da bi se ovakvo što moglo dogoditi u Europi, iako je ranije bila na „opasnijim“ destinacijama.

Prošlogodišnji turbulentan period

Također, Ela je prošle godine prošla težak period nakon prekida dugogodišnje veze s Adrianom Petričevićem. „Jednu stranu priče vidio je cijeli Balkan, ja ću svoju zadržati za sebe. Nikad ništa loše neću kazati za taj period života i Adrija, mi smo OK, ali nismo više zajedno“, izjavila je tada influencerica.

Novi početak u Splitu

Nakon prekida, Ela se preselila u svoj stan u omiljenom kvartu u Splitu, udaljenom tri minute hoda od mora. Influencerica je pratitelje podsjetila da je pronašla mir i stabilnost u novom okruženju, a njezin pogled s balkona pokazuje kako uživa u svakodnevnom životu daleko od turbulencija.

