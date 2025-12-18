Muškarac (86) pljunuo, pa ga dočekali policajci: Naplatili mu kaznu od koje ga je zabolila glava

Na svijetu postoje razni zakoni i propisi, od onih uobičajenih i očekivanih, pa sve do onih koji su toliko neobični da mnogima izgledaju gotovo nevjerojatno.

Dok neke kazne i pravila slijede logiku i zdrav razum, postoje i takvi zakoni koji izazivaju zgražanje ili smijeh zbog svoje bizarnosti i nesvakidašnjosti.

Jedna nevjerojatna situacija dogodila se u Engleskoj, gdje je 86-godišnji Roy Marsh, koji je uživao u odmoru na istočnoj obali Engleske, dobio nevjerojatnu kaznu zbog pljuvanja lista iz usta.

Pljunuo list na pod

Naime, dok je šetao kroz turistički grad Skegness, u kojem se često zaustavljaju posjetitelji, snažan vjetar je gurnuo "veliku trstiku" ravno u njegova usta.

Marsh je, naravno, odmah pljunuo list na tlo, no čim je ustao da nastavi hodati, došla su dva djelatnika za provedbu propisa i optužila ga za bacanje smeća na tlo.

"Rekao sam jednom od njih da je 'glup dječak'", ispričao je Marsh za BBC, dodajući kako je u početku mislio da se šale. No, ubrzo je shvatio da to nije bila šala, jer je kažnjen s 250 funti (oko 285 eura) zbog toga što je pljunuo na tlo.

"Sve je bilo nepotrebno i potpuno izvan proporcija“, rekao je Marsh, koji je očekivao da će kazna biti smanjena na 150 funti (oko 170 eura) nakon žalbe, ali je ipak morao platiti puni iznos.

Foto: Gemini

Lokalne vlasti kritizirale slučaj

Ovaj slučaj izazvao je kritike lokalnih vlasti, a vijećnik Adrian Findley izjavio je da je ovo samo jedan od mnogih primjera pretjerane primjene propisa u tom obalnom gradu, koji ovisi o turizmu.

"Uzme li se u obzir da bi netko tko je došao na odmor mogao doživjeti kaznu od 285 eura, sigurno ne bi želio riskirati povratak", rekao je Findley.

On je naglasio kako bi inspektori trebali pokazati više diskrecije i razumijevanja, te biti sposobni procijeniti je li incident bio iskreni nesretan slučaj, prije nego što izreknu visoke kazne.

No, predstavnici okruga East Lindsey, gdje se incident dogodio, objasnili su da će inspektori samo pristupiti osobama koje su viđene kako čine prekršaje vezane uz okoliš, te su dodali da su takve akcije strogo praćene i da patrola nije usmjerena na bilo koju specifičnu demografsku skupinu.

Foto: Gemini

Nije prvi slučaj

Ovaj slučaj nije jedini takve vrste u Velikoj Britaniji. U listopadu je žena iz Londona kažnjena s 150 funti (oko 170 eura) jer je tijekom svojeg putovanja autobusom u trenutku kada je poželjela izbjeći prosipanje kave, samo malo popila iz svoje ponovne upotrebljive čaše i pomaknula kap kave niz odvod.