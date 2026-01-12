Grbin objasnio zašto ne želi Thompsona u Puli: Spomenuo je 1945. godinu

Aktualni gradonačelnik Pule Peđa Grbin, političar i čelnik najvećeg istarskog grada, poručio je za Večernji list da pjevač Marko Perković Thompson, jedan od najpoznatijih domaćih izvođača, neće nastupati u Puli dok je on na čelu gradske uprave.

Tijekom koncerata koje je Marko Perković Thompson proteklog vikenda održao u Poreču, u publici se pojavio transparent s porukom da pulska Arena čeka njegov nastup. Pjevač se na to osvrnuo s pozornice, poručivši kako za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Na izjave reagirao je Peđa Grbin, koji je potvrdio da Grad Pula Thompsonu neće dati suglasnost za nastup u Areni niti u bilo kojem drugom prostoru kojim upravlja Gradom. Pozvao se na pravilnik iz 2018. godine, prema kojem se u pulskom amfiteatru mogu održavati isključivo programi od interesa za Grad Pulu i oni koji nisu u suprotnosti s vrijednostima propisanima Statutom grada.

"Ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi." rekao je.

Stavovi IDS-a i sudski epilog

Gradonačelnik je kratko komentirao što je Thompson održao koncerte u Poreču, istaknuvši da je to odluka Grada Poreča, na čijem je čelu Loris Peršurić, gradonačelnik i predsjednik IDS-a. "To je odluka Grada Poreča i neka je oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao" poručio je. Stav Peđe Grbina dijeli i Valter Boljunčić, predsjednik pulskog IDS-a, koji smatra da koncertima s ustaškom ikonografijom nije mjesto u Puli.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson je još prije gotovo dva desetljeća zatražio dozvolu za nastup u pulskoj Areni, no tadašnja gradska vlast, na čijem je čelu bio Boris Miletić, tadašnji istarski župan, zahtjev nije odobrila. Nakon toga pokrenuo je sudski postupak, koji je izgubio jer sud nije mogao obvezati vlasnika prostora da izda suglasnost.

