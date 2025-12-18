FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRUĆA ROBA /

Hajdukovog dragulja traži pola Europe: Evo što kaže poznati nogometni insajder

Hajdukovog dragulja traži pola Europe: Evo što kaže poznati nogometni insajder
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Mlačić je nedavno produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029.

18.12.2025.
15:17
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Branimir Mlačić mogao bi uskoro napustiti Hajduk. Poznati insajder Ekrem Konur objavio je da je mladi stoper postao “vruća roba” na tržištu te da ga prate najveći klubovi Europe, među njima Inter, Newcastle, Marseille, Barcelona, Real Madrid i Borussia Dortmund.

Mlačić je na početku sezone iskoristio probleme s ozljedama i odlascima stopera, a sjajnim igrama izborio je status ključnog igrača. U svim natjecanjima sakupio je 15 nastupa i jednu asistenciju, dok je Hajdukova obrana druga najbolja u ligi.

 

 

Unatoč velikom interesu, Mlačić je nedavno produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. Tada je poručio:

“Svakom djetetu iz Dalmacije san je potpisati za Hajduk, a meni se to ostvarilo. Zahvalan sam obitelji, klubu i trenerima. Znam da imam još puno prostora za napredak.”

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?

HajdukTransferi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRUĆA ROBA /
Hajdukovog dragulja traži pola Europe: Evo što kaže poznati nogometni insajder