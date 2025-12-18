Hajdukovog dragulja traži pola Europe: Evo što kaže poznati nogometni insajder

Branimir Mlačić mogao bi uskoro napustiti Hajduk. Poznati insajder Ekrem Konur objavio je da je mladi stoper postao “vruća roba” na tržištu te da ga prate najveći klubovi Europe, među njima Inter, Newcastle, Marseille, Barcelona, Real Madrid i Borussia Dortmund.

Mlačić je na početku sezone iskoristio probleme s ozljedama i odlascima stopera, a sjajnim igrama izborio je status ključnog igrača. U svim natjecanjima sakupio je 15 nastupa i jednu asistenciju, dok je Hajdukova obrana druga najbolja u ligi.

🚨🆕 #Exclusive 🇭🇷 #Hajduk

Hajduk’s 18-year-old CB Branimir Mlačić is hot property!



👀Inter Milan, Newcastle, Marseille, Barça, Real Madrid and Dortmund also in the mix.



⏳ He’s the closest to leaving Hajduk, spotlight on him! pic.twitter.com/f6Cf6hb4ir — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 18, 2025

Unatoč velikom interesu, Mlačić je nedavno produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. Tada je poručio:

“Svakom djetetu iz Dalmacije san je potpisati za Hajduk, a meni se to ostvarilo. Zahvalan sam obitelji, klubu i trenerima. Znam da imam još puno prostora za napredak.”

