Ne mora biti skupo da bi bilo svečano: kako složiti blagdanski stol koji izgleda luksuzno, a košta upola manje

Želite raskošan blagdanski stol bez visokih cijena i nepotrebnog zaduživanja? Velik dio blagdanskog stresa proizlazi iz želje da obitelji i najmilijima pripremimo nešto posebno, a da pritom ne završimo u minusu. Upravo tu Eurospin nudi rješenje koje ima smisla.

U Eurospinu vas čekaju ekskluzivne robne marke koje nude vrhunsku kvalitetu po cijenama koje su realne i pristupačne. Od hladnih predjela i ribe za tradicionalne božićne recepte, preko izvrsnih komada mesa za pečenja dostojna fine dining restorana, pa sve do bogatih slastica i odličnog izbora vina, što znači da blagdanski meni možete složiti na jednom mjestu, bez kompromisa i bez prevelikog troška.

Foto: Shutterstock

Uz takav izbor, vaša božićna večera lako može postati pravo malo gala događanje. Sve potrebno pronaći ćete u trgovinama Eurospina, a pritom potrošiti osjetno manje nego što biste očekivali.

Temeljito smo proučili novi Eurospin katalog koji vrijedi od 17. do 28. prosinca i izdvojili delicije koje božićni stol čine posebnim, ali i financijski prihvatljivim, upravo one zbog kojih blagdane možemo provesti opušteno, bez grča u želucu.

Svi sastojci za recepte tradicionalne božićne kuhinje

Za početak, tu je izvrstan izbor ribljih i delikatesnih proizvoda. U Eurospinu vas čeka klasik badnje večeri, već pripremljeni Bakalar na bijelo, po cijeni od 1,99 eura za 100 g, snižen čak 37%. Za one koji preferiraju vlastitu pripremu, dostupan je Sušeni atlantski bakalar, vakumirani (400 - 600 g), snižen 31% i po cijeni od 50,99 eura po kilogramu, kao i Sušeni atlantski bakalar prve klase (600 - 800 g) po cijeni od 59,99 eura po kilogramu.

Foto: Shutterstock

U ribarnici Eurospina možete pronaći i svježu ribu brenda Hrvatski proizvod. Svježi očišćeni brancini i orade u pakiranju (650 g) sniženi su 30% te stoje 7,69 eura. U ponudi su i lignje patagonice (500 g) po cijeni od 5,99 eura te cijele kuhane dagnje u pakiranju od 1 kg, također za 5,99 eura.

Eurospin je mislio i na bogate hladne plate za božićni stol i novogodišnja druženja. U katalogu koji vrijedi od 17. do 28. prosinca pronaći ćete tris pakiranja buđole, pečenice i suhe šunke robne marke Meal Apetit po cijeni od 4,89 eura. Premium kuhana šunka brenda Fresche Fette (150 g) dostupna je za 1,69 eura, dok je Salame Milano (150 g) na posebnom sniženju od 36% i stoji svega 1,39 eura.

Foto: Shutterstock

Ponudu sireva čine Land Livanjski sir (300 g) po cijeni od 4,39 eura, Mozzarella premium polutvrdi sir snižen 32% na cijenu od 0,85 eura za 100 g, kao i Sir ementaler snižen 33% koji stoji 0,79 eura (100 g), idealno za raskošnu i raznoliku hladnu platu.

Središnje mjesto blagdanskog stola zauzima, naravno, pečenka. U Eurospin katalogu pronašli smo izvrstan izbor mesa, primjerice svježeg odojka i janjetine po pametnim cijenama, kao i teleća rebra, prsa i flam po cijenama koje opravdano nose naziv „pametna kupnja“.

Foto: Shutterstock

Kad je riječ o vinima, ponuda je jednako bogata. U katalogu koji vrijedi od 17. do 28. prosinca dostupni su Laški rizling po cijeni od 3,99 eura, Rumeni muškat za 4,99 eura, kao i Graševina Hrvatski proizvod za 4,99 eura.

Blagdanski izbor vina bez kompromisa

Ljubitelji istarskih vina mogu posegnuti za Malvazijom istarskom po istoj cijeni, dok je Fragolino snižen 33% i stoji svega 1,99 eura. Tu su i Cabernet Sauvignon Hrvatski proizvod za 3,99 eura te Negroamaro Solemoro, snižen čak 42%, po cijeni od samo 1,99 eura.

Foto: Shutterstock

Ni sladokusci neće ostati zakinuti. Pandoro s čokoladom i Panettone s komadićima čokolade brenda Duca Moscati dostupni su po cijeni od 5,49 eura po komadu, kao i Pandoro punjen kremom od limuna, idealan izbor za one koji vole laganije, citrusne okuse.

Za pripremu i posluživanje blagdanskih delicija, u Eurospinu vas čeka i atraktivna ŠOK ponuda kućanskih aparata i posuđa. Izdvajamo Kuhinjski robot ENKHO s oštricama od nehrđajućeg čelika, kapaciteta 1200 ml, s dvije brzine i puls funkcijom, koji uključuje više nastavaka za sjeckanje, miješanje, rezanje i pripremu sokova. U ponudi je i set od tri tave od kovanog aluminija s neprianjajućim premazom, prikladne za sve izvore topline, po cijeni od 29,99 eura.

Foto: Shutterstock

Blagdanski stol dodatno možete upotpuniti Setom od šest čaša za vino (53 cl) po cijeni od 12,99 eura, elegantnim Priborom za jelo od 24 dijela u različitim bojama za 26,99 eura, kao i staklenim zdjelama i pladnjevima u boji po cijenama od 4,99 do 6,99 eura. Za završni dodir tu su i pamučni blagdanski Stolnjaci dimenzija 140×240 cm, dostupni za 14,99 eura.

Na kraju, blagdani bi trebali biti vrijeme uživanja, druženja i dobrih okusa, a ne brige oko računa i troškova. Upravo zato Eurospin i ove godine pokazuje da raskošan blagdanski stol ne mora značiti velike izdatke. Uz pažljivo odabrane namirnice, pametne cijene i bogatu ponudu na jednom mjestu, moguće je organizirati blagdansku gozbu koja će oduševiti goste, a pritom ostaviti prostora i za ono najvažnije, opuštene trenutke s obitelji i prijateljima.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.