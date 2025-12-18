Tko je supruga Ante Budimira: Spojila ih je teška životna priča, a danas imaju četvero djece

Hrvatski napadač Ante Budimir (34), koji trenutačno igra za španjolski klub Osasuna, u srijedu navečer zabio je pogodak za 4-2 protiv drugoligaša Huesce, čime je ekipa iz Pamplone izborila osminu finala Kupa. Budimir je zabio gol u 117. minuti, potvrdivši time pobjedu Osasune. To mu je bio šesti pogodak u 17 utakmica ove sezone te je ujedno istim postao i zvijezda večeri o kojoj su se raspisali brojni mediji.

I dok se o njegovim sportskim uspjesima jednako piše u domovini kao i u Španjolskoj, kad je riječ o njegovu privatnom životu, Ante je inače poprilično samozatajan.

O obitelji rijetko govori, no poznato je da je sa suprugom Monikom, porijeklom iz Vukovara, u sretnom braku od 2019. godine i da zajedno imaju četvero djece.

Ponosni otac četvero mališana

Nakon trojice sinova, uoči Antinog 34. rođendana, obitelj je postala bogatija za djevojčicu, a fotografijama sretne obitelji nogometaš se pohvalio u srpnju kada je pokazao kako su obilježili njegov rođendan.

Ante na društvenim mrežama nerijetko obilježava posebne obiteljske trenutke pa je tako svojedobno podijelio i nekoliko fotografija sa svojeg vjenčanja. Također, poznato je i da je naš reprezentativac skroman i religiozan.

Spojila ih teška životna priča

Jednom je prilikom otkrio i kako je upoznao suprugu Moniku, o kojoj se također ne zna puno.

"Upoznali smo se u Velikoj Gorici. I ona je izbjeglica, ona je iz Vukovara", kazao je jednom prilikom Budimir, koji je također izbjeglica iz Žepča.

A da je Monika Anti velika podrška, mogli smo se uvjeriti i tijekom zadnjeg Svjetskog prvenstva, kada ga je sa sinovima bodrila na utakmicama što je ujedno bio i jedan od rijetkih trenutaka kad se pojavila u javnosti.

