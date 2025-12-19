Kupili stan, a onda je nastao kaos: Pojavio se još jedan vlasnički list, no to nije bilo sve...

Ono što su o stanu na šestom katu zgrade u Zagrebu znali kupac i prodavatelj bilo je da je to trosoban stan od 77 četvornih metara, ali nitko nije znao da jedan stan ima dva vlasnička lista.

Sanjin Rastovac, vlasnik agencije za nekretnine, pojašnjava: "Izvukli smo vlasnički list, našli kupca i napravili kupoprodajni ugovor. Javio nam se prodavatelj rekavši da ne vidi nigdje spomenutu hipoteku za stan. Mi smo rekli da nema hipoteke, on nas je uvjeravao da hipoteku plaća već godinama."

Bili su pošteni, ali da nisu, bilo bi svašta.

'Mogli smo napraviti priličnu prijevaru'

Rastovac nastavlja: "Onda smo promozgali i iskopali malo neke papire, shvatili smo da postoji još jedan stari vlasnički list koji se nalazi u knjizi položenih ugovora i koji je aktivan. Tako smo za isti stan imali dva vlasnička lista. Mogli smo napraviti popriličnu prevaru, ali mislim da ni banka koja je imala hipoteku ne bi bila sretna."

Situacija je to koja je zbunila i vlasnika i kupca i odvjetnike jer takvo što još nisu doživjeli.

Odvjetnik Ivo Barun kaže: "Radi se očito o omašci u zemljišnoknjižnim knjigama prilikom postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Ovdje se zapravo dogodilo sljedeće: prilikom povezivanja tog postupka jednostavno je zaboravljeno ukinuti podložak gdje je stan bio upisan. I ne samo to, nije prenesena ni hipoteka u korist banke."

Slučaj nije bio jedini

Greška je, srećom, brzo ispravljena, a u međuvremenu je otkriven i jedan sličan, jednako nevjerojatan slučaj.

Rastovac prepričava: "Naše rješenje je bilo da smo nazvali gruntovnicu i pitali kako se to moglo dogoditi. Utvrdili su da ovo nije jedini stan u toj zgradi, nego da se još jedna greška potkrala u cijeloj toj priči. Kupac je kupio stan i dugo živio u njemu, a njegov stan je bio upisan u zgradu do, odnosno na broj ‘do’."

Morao je angažirati odvjetnika i dokazati da je stan u kojem godinama živi uistinu u toj zgradi.

Odvjetnik Barun zaključuje: "Ja bih svima preporučio da prilikom inicijalne kupnje nekretnine potraže stručnu pomoć. Razumijem da su odvjetnici trošak, ali ti su troškovi neusporedivo manji od onih koji bi mogli nastati nakon ovakvih situacija. I ne samo u materijalnom smislu, nego je taj postupak dugotrajan i traumatičan za sve kupce."

Jedan stan, dva vlasnička lista i još jedna nevjerojatna hrvatska priča, a do zaključenja priloga objašnjenje ove situacije s Općinskog građanskog suda u Zagrebu – nismo dobili.

