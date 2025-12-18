Policija zaplijenila cijelo skladište ilegalne pirotehnike u Splitu: 'Bilo je 700 topovskih udara'

AKCIJA 'MIR I DOBRO' /

U sklopu policijske akcije "Mir i dobro" dogodila se jedna od najvećih zapljena pirotehnike u Dalmaciji dosad. Cijelo jedno ilegalno skladište izuzeto je s crnog tržišta netom prije blagdana. Podsjećamo, prodaja pirotehnike građanima je dopuštena od 15. prosinca do 1. siječnja i to isključivo u specijaliziranim trgovinama.

Rekordna zapljena od 10 834 komada pirotehničkih sredstava nastavak je prošlotjedne akcije splitske policije kada je zaplijenjeno više od 800 komada pirotehnike. Uz 55-godišnjaka koji je ranije uhićen, sada je uhićen i njegov godinu dana mlađi brat.

"Utvrđeno je postojanje osnovanje sumnje da su svojim ponašanjem počinili kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i uz kaznenu prijavu su predani pritvorskom nadzorniku", kaže glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Riječ je o pirotehnici vrijednoj vjerojatno više od 70 tisuća eura, a arsenal je doista šarolik. "Među njima se nalazi oko 370 signalnih raketa, 49 benglaki, 700 topovskih udara i preko 9700 petardi i ostalih pirotehničkih sredstava", kazala je Lolić. Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.