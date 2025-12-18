Ujutro magla, a potom sunčano: Danas temperature rastu

PROGNOZA ZA ČETVRTAK /

Pod utjecajem prostrane anticiklone idućih dana bit će stabilnije, većinom i vedrije, a kiše će biti još samo ponegdje na Jadranu.

Danas prijepodne bit će promjenjivo, u unutrašnjosti magla i niski oblaci, zatim slijede sunčana razdoblja, a još malo kiše je moguće lokalno na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar će biti slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji jugo i istočnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 0 do 3, a uz obalu između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a navečer opet magla, osobito uz rijeke. Vjetar će biti slab, tek povremeno i umjeren jugozapadni, a temperatura će biti osjetno viša, većinom oko 9 stupnjeva. Detaljnu vremensku prognozu pogledajte u videu