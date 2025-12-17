Valter Matošević o igraču o kojem se najviše priča: 'Ima ono što nam jako treba'

PRAVI PLUS /

Točno mjesec dana dijeli nas od prve utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u švedskom Malmou. Svoje mjesto na popisu putnika traži lijevi vanjski Leon Ljevar. Na dvije pripremne utakmice protiv Švicarske Ljevar je postigao 11 pogodaka, a evo što je o njemu rekao pomoćnik izbornika, Valter Matošević koji je gostovao u podcastu Net.hr-a.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!