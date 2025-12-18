Državni eksperiment s najmovima: Vlasnicima novac unaprijed, podstanarima niža renta?

KOTRLJA SE BANDIĆEV EFEKT? /

Kreće program priuštivog najma - raspisuje se javni poziv za sve koji žele dati državi svoj stan na upravljanje. U tom slučaju sklopite višegodišnji ugovor s APN-om, uzmete nekoliko desetaka tisuća eura i vrate vam stan u stanju u kojem su ga uzeli. Ali ima "caka".

Agentica za nekretnine je stan od 41 kvadrata s parkirališnim mjestom u zagrebačkom naselju Vukomerec ovaj tjedan iznajmila za 600 eura.

"Prvotna cijena bila je 700 eura i imali smo klijente koji su bili voljni platiti 700 eura plus režije. Ali s tim stanom, kao i velikom većinom s kojima posredujemo, nije samo cilj postići cijenu nego naći i adekvatan profil najmoprimca", rekla je Jelena Ivančić, agentica za nekretnine. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić