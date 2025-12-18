Zbog božićnice u bonovima, pokreću postupak protiv jedne gradonačelnice, drugoj opalili kaznu

'PRETRES' POLITIČARA /

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet o gradonačelnici Zlatara i SDP-ovoj saborskoj zastupnici Jasenki Auguštan-Pentek jer je isplatila božićnice umirovljenicima u obliku bonova u trgovini u kojoj radi njezin otac, pa će ispitati je li došlo do kršenja zakona.

Povjerenstvo je odlučivalo i o kaznama za dužnosnike kod kojih je utvrđen nesklad u imovinskim karticama. Tako je HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes kažnjena s 550 eura jer nije prijavila zemljišta koja ima u suvlasništvu.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić dobio je opomenu zbog neprijavljivanja suvlasničkih udjela i diskrepancija u prihodima supruge. Kod HDZ-ova ministra obrane Ivana Anušića utvrđeno je da je nesklad opravdan i da nema povrede zakona.

Česte greške u imovinskim karticama ovako objašnjava predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić:

„Ili dužnosnik zaboravi nešto ili postoji nesklad katastarskih knjiga, kao u slučaju Hajdaš-Dončića. Ono što bih rekla jest da svaki dužnosnik ima pravo od Povjerenstva zatražiti mišljenje.“