Giganti uvjerili Europu, auti na struju neće biti jedini izbor: Što se skriva iza ove odluke?

PLAN UDARIO U 'KINESKI ZID' /

Green new deal, zelena budućnost Europe - plan prema kojem do 2050. godine mi u Uniji nećemo proizvoditi ama baš nikakve štetne plinove. Od samog početka 2019. godine kritičari su ga prozivali kao znanstvenu fantastiku, naivnu, preoptimističnu viziju zbog koje ćemo ulupati silne milijarde u nečije džepove. Posebno sporna je bila odredba da ćemo od 2035. svi kupovati samo električne aute.

E pa, nakon godina njurganja, najjači auto giganti uspjeli su uvjeriti Bruxelles. Odustalo se.

Iako svi pišu da je to to, kraj zelene utopije, pa nije baš. Razvodnila se utopija, ali još negdje sunca ima gdje postoje još sni. Više pogledajte u prilogu.