Sučić zabio prvi gol za Real Sociedad nakon skoro deset mjeseci

Luka Sučić konačno je prekinuo dugi golgeterski post. U napetoj utakmici šesnaestine finala španjolskog Kupa kralja, Sučić je ušao s klupe i u samo pet minuta na terenu postigao pogodak za Real Sociedad protiv trećeligaša Eldensea. Bio je to njegov prvi gol za baskijski klub nakon gotovo deset mjeseci, potez koji je spasio novog trenera od neugodnosti u debiju i podsjetio sve na talent koji ovaj 23-godišnji veznjak posjeduje.

Bljesak genijalnosti u neočekivanoj drami

Real Sociedad, veliki favorit na papiru, mučio se protiv borbenog domaćina. Rezultat je bio 0:0 sve do 74. minute, kada je novi trener Jon Ansotegi, koji je nedavno preuzeo momčad nakon otkaza Sergiju Franciscu, odlučio na teren poslati Sučića. Bio je to potez koji će mu se isplatiti brže nego što je mogao zamisliti.

Igrala se 79. minuta kada je obrana Eldensea napravila kobnu pogrešku, predavši loptu Sučiću na rubu vlastitog šesnaesterca. Hrvatski veznjak primio je loptu, hladnokrvno izveo karakterističan "lažnjak" kojim je izbacio svog čuvara, prebacio loptu na svoju slabiju, desnu nogu i preciznim udarcem pogodio bliži kut, uhvativši vratara Valenciju na krivoj nozi.

Ipak, drama time nije završila. Domaćini su samo dvije minute kasnije šokirali Sociedad i izjednačili preko Nacha Quintane. Pobjedu i prolazak u osminu finala Sociedadu je na kraju donio Pablo Marin pogotkom u šestoj minuti sudačke nadoknade, no upravo je Sučićev gol bio taj koji je probio led i usmjerio utakmicu.

