Crolimpijada stiže u Mostar: 'Nešto što nadilazi granice i povezuje ljude'

Hrvatske svjetske igre, amatersko sportsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, održat će se 2027. u Mostaru, potvrdio je u utorak organizator.

"S ponosom i radošću objavljujem da smo osigurali službena jamstva od relevantnih institucija, čime je potvrđena organizacija sljedećih Hrvatskih svjetskih igara u Mostaru", priopćio je predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) Igor Lacković putem Facebooka.

HSK, neprofitna organizacija sa sjedištima u New Yorku i Mostaru, osnovana je 1993. i djeluje u 30 zemalja povezujući Hrvate.

Dosad je pet puta organizirala Hrvatske svjetske igre na kojima Hrvati predstavljaju zemlje u kojima žive. To natjecanje, poznato i kao "Crolimpijada", služi da se kroz sportska i kulturna druženja povežu mladi ljudi hrvatskih korijena njegujući identitet. Također, i da se potaknu njihov povratak u domovinu i gospodarska ulaganja u Hrvatsku.

Posljednje igre održane su 2023. u Zagrebu.

"One su naš zajednički uspjeh, dokaz da predanost, strpljenje i vizija mogu stvoriti nešto što nadilazi granice i povezuje ljude", izjavio je Lacković.