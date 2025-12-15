FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ KOČNICE /

Žestok napad na Igora Štimca u Bosni i Hercegovini: 'Eee, jadniče...'

Žestok napad na Igora Štimca u Bosni i Hercegovini: 'Eee, jadniče...'
×
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Epilog derbija sa Sarajevom, koji su Igor Štimac i njegov Zrinjski izgubili

15.12.2025.
12:49
Maj Gašparac
Denis Kapetanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U derbiju posljednjeg kola bosanskohercegovačke Premijerlige Zrinjski je izgubio na svom terenu od FK Sarajeva 0:1, a nakon utakmice na društvenim mrežama se oglasio bivši nogometaš Sarajeva Almedin Ziljkić i poslao poruku treneru Zrinjskoga, bivšem hrvatskom izborniku, Igoru Štimcu.

Ziljkić je objavio fotografiju Adema Ljajića, koji je majstorski asistirao Renanu Oliveiri za pobjedonosni gol u 37. minuti.

"Kupite kokice, upalite tv, ego malo smanjite i gledajte najvećeg majstora", napisao je Ziljkić.

Pri dnu fotografije napisao je i poruku za Štimca:

"Eee Štimac, Štimac jadniče".

Nakon ove utakmice Zrinjski je drugi na tablici s 37 bodova, šest manje od prvoplasiranog Borca, a Sarajevo je treće s 29 bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Lando Norris opsovao na dodjeli nagrada: Pogledajte kako je reagirala njegova bolja polovica

Igor štimacFk SarajevoZrinjski MostarBosna I Hercegovina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZ KOČNICE /
Žestok napad na Igora Štimca u Bosni i Hercegovini: 'Eee, jadniče...'