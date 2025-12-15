Žestok napad na Igora Štimca u Bosni i Hercegovini: 'Eee, jadniče...'

U derbiju posljednjeg kola bosanskohercegovačke Premijerlige Zrinjski je izgubio na svom terenu od FK Sarajeva 0:1, a nakon utakmice na društvenim mrežama se oglasio bivši nogometaš Sarajeva Almedin Ziljkić i poslao poruku treneru Zrinjskoga, bivšem hrvatskom izborniku, Igoru Štimcu.

Ziljkić je objavio fotografiju Adema Ljajića, koji je majstorski asistirao Renanu Oliveiri za pobjedonosni gol u 37. minuti.

"Kupite kokice, upalite tv, ego malo smanjite i gledajte najvećeg majstora", napisao je Ziljkić.

Pri dnu fotografije napisao je i poruku za Štimca:

"Eee Štimac, Štimac jadniče".

Nakon ove utakmice Zrinjski je drugi na tablici s 37 bodova, šest manje od prvoplasiranog Borca, a Sarajevo je treće s 29 bodova.

