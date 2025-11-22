FREEMAIL
OČEVID JOŠ NIJE POČEO /

Hoće li mladići dobiti nanogvice? Odvjetnik: 'Nije osuđivan, uzoran je učenik...'

Dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenih za izazivanje požara u zgradi Vjesnika, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Rezultat je to održanog dokaznog ročišta na Zagrebačkom županijskom sudu na kojemu su osumnjičeni ispitani. Odvjetnik jednog od osumnjičenih tvrdi kako se njegov klijent aktivno branio, nikada nije kažnjavan, ni osuđivan i uzoran je učenik četvrtog razreda srednje škole, pa će predlagati istražni zatvor od doma. 

Očevid još nije počeo jer se u neboder, zbog stanja konstrukcije, ne može ući. Grad Zagreb i Ministarstvo graditeljstva najavili su novu privremenu regulaciju prometa.  

22.11.2025.
16:48
Jakov Sedlar
VjesnikNeboderPožar18-godisnjakIstražni ZatvorNanogvica
