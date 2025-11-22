Sekunde su dijelile od tragedije: Igor, Ilija i Josip nisu oklijevali ni trenutka: 'Scena kao iz filma'

Na autocesti A1, nedaleko čvora Rovanjska u smjeru Splita, odigrala se prava drama nakon koje su ljudski životi ostali spašeni zahvaljujući hrabrosti trojice članova NK Uskok Klis – Ilije Stupala, Igora Vrvila i Josipa Zeljkovića.

"Scena nekakva kao iz filma!", prisjeća se Igor Vrvilo, dopredsjednik NK Uskok Klis. "Nakon 10 sekundi ispred nas gori auto!", dodaje član uprave Ilija Stupalo.

Nisu oklijevali. Čim su ugledali plamen, potrčali su prema vozilu kako bi izvukli vozača.

"Otvorio sam auto i išao pomoći čovjeku. Srce mi je lupalo, adrenalin je to. Vidim čovjeka – leži, guši se u dimu. Pokušam ga izvući, ali je bio vezan", opisuje Stupalo.

Vrvilo potvrđuje dramatične trenutke: "Ilija je otvorio vrata i pokušao ga izvući. Uspio mu je otkačiti pojas, ali ga nije mogao izvući jer je i njega zahvatio požar po kapi od jakne i po glavi."

U automobilu su bile tri osobe. Prema informacijama iz zadarske bolnice, dvije putnice puštene su kući s lakšim ozljedama, dok je 46-godišnji vozač zadobio opekline glave, lica, leđa i ruku. Nalazi se na respiratoru i životno je ugrožen.

'Cijela momčad je odmah uskočila'

Do nesreće je došlo kada je vozač pokušao obići zaustavljeni autobus. U tom trenutku u njega je naletjelo vozilo sanitetskog prijevoza. Od siline udara automobil je odbačen u zaštitnu ogradu i zapalio se, dok je sanitet potom udario u prednji dio autobusa.

"U jednom trenutku vidimo da i hitna pomoć treba pomoć. Sreća da nas je bilo puno, cijela momčad je odmah uskočila", kaže Stupalo.

Tri vatrogasna vozila stigla su na mjesto nesreće 12 minuta nakon dojave.

"Svaki požar vozila izgleda dramatično, ali nama je to rutinska intervencija. Najbitnije je zbrinuti sudionike prometa", rekao je Milan Ročak, zapovjednik vatrogasne postrojbe HAC-a.

Prometni vještak Krunoslav Ormuž, s 30 godina iskustva i više od 50 slučajeva vještačenja zapaljenih vozila, iznimno je pohvalio postupanje mladića iz Klisa.

"Treba što prije napustiti vozilo jer nikad ne znate kako će se požar razvijati. Ponekad se vrata ne mogu otvoriti, pojas se ne može otkopčati… Ovi dečki su napravili junački posao i ja bih im čestitao."

Važan savjet za gašenje početnih požara

Naglasio je i važan savjet za gašenje početnih požara:

"Ako primijetite plamen u motornom prostoru, nemojte potpuno otvarati haubu. Podignite je na prvi zub i aktivirajte aparat da prahom špricate unutrašnjost. Možda uspijete ugasiti požar u početku."

Mladići iz Klisa uzeli su vatrogasni aparat iz autobusa i bez oklijevanja krenuli gasiti požar, iako su i sami bili u opasnosti.

U trenutku kada je svaka sekunda odlučivala, pokazali su nevjerojatnu hrabrost i prisebnost – i time spasili ljudski život.