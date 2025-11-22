Auto planuo nakon sudara, doznajemo: Vozač s teškim opeklinama bori se za život

Vozač osobnog automobila, koji je stradao u petak uvečer na autocesti A1 kod Maslenice, životno je ugrožen, potvrdio je to za RTL Danas dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja u zadarskoj bolnici.

Podsjetimo, strašna nesreća dogodila se u petak oko 22 sata kada su se nogometaši kluba Uskok iz Klisa vraćali s gostovanja u Ždralovima.

Kako je objavio portal Dalmacija News, vozač se osobnim automobilom zabio u autobus NK Uskok, koji je pritom lakše oštećen. Auto se nakon toga nastavio nekontrolirano kretati pa udario u vozilo Hitne pomoći, koje se ondje slučajno zateklo.

Automobil je tada planuo, u njemu je bilo tri putnika i počeo se nekontrolirano širiti. Nogometaši kluba Uskok odmah su priskočili u pomoć, a među prvima su prema gorućem automobilu potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković.

Izvukli su vozača iz vatre.

Dr. Jović potvrdio je da su u zadarsku bolnicu prevezli troje ozlijeđenih putnika, uz vozača su bile i dvije žene srednje dobi.

"One su imale lakše tjelesne ozljede i puštene su kući. Vozač, također srednjih godina, ima opekline glave i lica, kao i inhalacijske opekline (opekline dušnih putova op.a) te je na jedinici intenzivnog je liječenja", rekao nam je dr. Jović.

Također, vozač ima i opekline obje šake i to treći stupanj. Kad se steknu uvjeti, prebacit će ga u Traumatološku bolnicu u Zagreb. Život vozača i dalje je u opasnosti.

Neslužbeno - navodno su putnici u automobilu zaposlenici jedne tvrtke koji su se vraćali s team buildinga.

