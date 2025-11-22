FREEMAIL
POJAVILA SE SNIMKA /

Zabio se u bus pun nogometaša pa u Hitnu: Igrači Uskoka ga izvukli iz gorućeg vozila

Zabio se u bus pun nogometaša pa u Hitnu: Igrači Uskoka ga izvukli iz gorućeg vozila
Foto: Screenshot/facebook/nk Uskok Klis

Uskoci su bez oklijevanja uskočili pružiti pomoć putnicima, a među prvima su prema gorućem automobilu potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković

22.11.2025.
9:23
Tesa Katalinić
Screenshot/facebook/nk Uskok Klis
Nogometaši kluba Uskok iz Klisa herojski su spasili vozača iz gorućeg automobila na autocesti A1 kod Maslenice. 

Sve se odvilo nešto prije 22 sata  petak, kada su se nogometaši vraćali s gostovanja u Ždralovima, piše Dalmacija News.

Do nesreće je došlo kada se automobil zabio u autobus NK Uskok, koji je pritom lakše oštećen. Auto se nakon toga nastavio nekontrolirano kretati zbog čega je udario u vozilo Hitne pomoći, koje se ondje slučajno zateklo. 

Auto odmah planuo

Auto, u kojem su bila tri putnika, u trenutku je planuo, a požar se nekontrolirano krenuo širiti. 

Uskoci su bez oklijevanja uskočili pružiti pomoć putnicima, a među prvima su prema gorućem automobilu potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković.

Nogometaši su zajedničkim snagama uspjeli izvući vozača iz vatre i tako mu spasili život, a iako su te večeri upisali poraz od 2:1, kući su se vratili kao istinski heroji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

NesrećaGorući AutomobilAutocesta A1
Zabio se u bus pun nogometaša pa u Hitnu: Igrači Uskoka ga izvukli iz gorućeg vozila