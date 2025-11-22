Zabio se u bus pun nogometaša pa u Hitnu: Igrači Uskoka ga izvukli iz gorućeg vozila
Nogometaši kluba Uskok iz Klisa herojski su spasili vozača iz gorućeg automobila na autocesti A1 kod Maslenice.
Sve se odvilo nešto prije 22 sata petak, kada su se nogometaši vraćali s gostovanja u Ždralovima, piše Dalmacija News.
Do nesreće je došlo kada se automobil zabio u autobus NK Uskok, koji je pritom lakše oštećen. Auto se nakon toga nastavio nekontrolirano kretati zbog čega je udario u vozilo Hitne pomoći, koje se ondje slučajno zateklo.
Auto odmah planuo
Auto, u kojem su bila tri putnika, u trenutku je planuo, a požar se nekontrolirano krenuo širiti.
Uskoci su bez oklijevanja uskočili pružiti pomoć putnicima, a među prvima su prema gorućem automobilu potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković.
Nogometaši su zajedničkim snagama uspjeli izvući vozača iz vatre i tako mu spasili život, a iako su te večeri upisali poraz od 2:1, kući su se vratili kao istinski heroji.
