GROM IZ VEDRA NEBA /

Predrag Mijatović uručio otkaz i šokirao srpsku javnost

Foto: Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Srbija bruji o neočekivanom potezu Predraga Mijatovića, ovo nitko nije mogao predvidjeti

30.12.2025.
16:19
Sportski.net
Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Predrag Mijatović, legendarni crnogorski napadač koji trenutno obnaša dužnost podpredsjednika beogradskog Partizana, iznenadio je srpski javnost neočekivanim potezom u tom klubu. On je, naime, uručio otkaz dugogodišnjem treneru golmana 'crno-bijelih' Nemanji Jovišiću i taj potez je ostavio navijače u čudu.

Ovim potezom mijatović je nastavio s radikalnim promjenama u beogradskom klubu. Poslije smjene glavnog trenera Srđana Blagojevića, otkaz je tako dobio dugogodišnji trener vratara i bivši igrač Partizana, Jovišić

Iznenadni odlazak nakon osam godina

Odluka o prekidu suradnje s Nemanjom Jovišićem stigla je iznenada i bez prethodnih najava, što je iznenadilo sportsku javnost. Jovišić je bio dio stručnog stožera prve momčadi još od 2016. godine i u tom je razdoblju surađivao s čak dvanaest različitih glavnih trenera, uključujući poznata imena poput Marka Nikolića, Miroslava Đukića, Save Miloševića i Aleksandra Stanojevića.

Kao dijete Partizana, Jovišić je prošao sve mlađe kategorije kluba, a upisao je i nekoliko nastupa za seniorsku momčad. Njegova duga vezanost za klub činila je ovaj potez još šokantnijim, a srpski mediji navode kako mu je odluku osobno priopćio Mijatović.

Dvosmislene poruke iz kluba

Dok većina medija izvještava o otkazu, iz kluba su stigle i kontradiktorne informacije. Sam Mijatović je navodno izjavio kako Jovišić nije otpušten, već je samo prebačen u Partizanovu filijalu Teleoptik, gdje bi trebao preuzeti drugu ulogu unutar sustava. No, takav potez se u nogometnim krugovima često smatra degradacijom i uvodom u konačni razlaz.

Ovaj slučaj podsjeća na nedavnu smjenu trenera Srđana Blagojevića, koji je zbog načina na koji je smijenjen odlučio tužiti klub. Čini se kako Mijatović, koji je u velikom intervjuu naglasio da se vratio kako bi donosio i "nepopularne odluke", djeluje odlučno i bez kompromisa. Mediji pišu kako mnoge poteze vuče samoinicijativno, bez širih konzultacija unutar sportskog sektora.

Predrag Mijatović uručio otkaz i šokirao srpsku javnost