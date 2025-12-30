Policija objavila detalje tragedije u Sukošanu: 'Nasilno je otvorio ormar s oružjem...'

Policijska uprava zadarska objavila je priopćenje vezano za tragediju u Sukošanu.

"Provedenim očevidom sumnja se da je danas tijekom jutra u obiteljskoj kući u Sukošanu muškarac u dobi od 46 godina hitcem iz vatrenog oružja počinio teško ubojstvo bliske osobe, 18-godišnjaka, a potom iz istog oružja počinio samoubojstvo", navodi policija.

Dodaju kako će u cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru koji je rukovodio očevidom, izdati potrebite naloge za poduzimanje daljnjih dokaznih radnji kao i naloge za obdukciju preminulih.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Riječ je o djedovoj lovačkoj pušci...

"Provedenim očevidom je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u obiteljskoj kući nasilno otvorio ormar u kojem je na propisani način oružje držao član obitelji koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja", navodi policija. Doznajemo kako je riječ o djedovoj lovačkoj pušci za koju je imao dozvolu.

Podsjetimo, kako je RTL Danas neslužbeno doznao, otac i sin živjeli su u Zagrebu, a porijeklom su iz Sukošana gdje su došli u posjet djedu i baki. Sin je imao posebne potrebe. Tragedija se dogodila kada su djed i baka otišli kod liječnika.

Mještani koji su pod dojmom ovog tragičnog događaja i dalje ne mogu vjerovati što se dogodilo. Oca i sina poznavala je mještanka Mirjana Kecman.

"Otac mu je pomagao, oni bi tu uvijek na praznike dolazili kod obitelji, kod oca i majke. Teško mi je, sve ih poznajem, ali ne znam pojedinosti. Jutros smo čuli buku", rekla je susjeda iz Mirjana. "Oni su stigli iz Zagreba. Ja mislim da on više nije mogao izdržati, dvoje bolesne djece je imao", dodala je.

Trebate li vi i vaši najmiliji pomoć?

Možete se javiti na neki od ovih kontakata:

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu – KBC Zagreb

U sklopu Klinike djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

Psihološki centar TESA

Telefon za psihološku pomoć radnim danom od 10 do 22h: 01 4828 888

Internet savjetovalište – 0 – 24 sata, svim danima: psiho.pomoc@tesa.hr

Kako si?

Savjetovanje putem e-maila i u prostorima Udruge: savjet@kakosi.hr

Hrabri telefon – savjetodavna linija za roditelje i djecu

Besplatna savjetodavna linija za djecu: 116 111 i besplatna savjetodavna linija za roditelje: 0800 0800, otvorene radnim danom od 9 do 20h. Chat otvoren radnim danom od 15 do 19h i savjetovanje putem e-maila: savjet@hrabritelefon.hr i hrabrisa@hrabritelefon.hr

Plavi telefon

Besplatna savjetodavna linija: 01 4833 888, savjetovanje putem e-maila: info@plavi-telefon.hr

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Telefoni za psihološku pomoć službe za mentalno zdravlje mogu se zvati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 16,00 sati, utorkom i četvrtkom od 12,00 do 20,00 sati:

01 2991 356, 01 4696 276, 01 4696 107, 01 4696 297, 01 6468 334, 01 6468 335, 01 6468 337, 01 6468 338

Linija za savjetovanje mladih – "Brini o sebi – budi dobro – proživi covid"

Zagrebačka – 095 701 7913

Krapinsko-zagorska – 095 701 7914

Sisačko-moslavačka – 095 701 7915

Karlovačka – 095 701 7916

Varaždinska – 095 701 7917

Koprivničko-križevačka – 095 701 7918

Bjelovarsko-bilogorska – 095 701 7919

Primorsko-goranska – 095 701 7920

Ličko-senjska – 095 701 7921

Virovitičko-podravska – 095 701 7922

Požeško-slavonska – 095 701 7923

Brodsko-posavska – 095 701 7924

Zadarska – 095 701 7925

Osječko-baranjska – 095 701 7926

Šibensko-kninska – 095 701 7927

Vukovarsko-srijemska – 095 701 7928

Splitsko-dalmatinska – 095 701 7929

Istarska – 095 701 7930

Dubrovačko-neretvanska – 095 701 7931

Međimurska – 095 701 7932

Grad Zagreb – 095 701 8011

SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

Savjetodavna linija: 051/211 888, e-mail: pomoc@sos-rijeka.org

Ženska pomoć sada – SOS telefon s Prihvatnim centrom za žene i djecu

SOS besplatni telefon: 0800 655 222, e-mail: zenskapomocsada@gmail.com

Autonomna ženska kuća

Besplatna savjetodavna linija koja je otvorena radnim danom od 11 do 17h: 0800 55 44

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima – Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Besplatna savjetodavna linija za emocionalnu podršku i pravno informiranje, otvorena 24h dnevno svakim danom, uključujući vikende, blagdane i praznike: 116 006

