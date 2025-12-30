Nijemci dali novu nagradu Vuškoviću: Hrvatski dragulj je na cijeni

Luka Vušković dobio je još jednu nagradu u svojoj već pozamašnoj kolekciji.

Hrvatski reprezentativac dobio je nagradu za najbolji gol prosinca u Bundesligi. Radi se o golu koji je zabio 7. prosinca u pobjedi HSV-a nad Werderom (3:2) u 13. kolu Bundeslige.

Potez koji je izveo u 75. minuti na ubacivanje iz slobodnog udarca suigrača Fabija Viere ostavio je čak i njegove suigrače u nevjerici na terenu. Vušković se u gužvi majstorski snašao i sjajno petom pogodio, a Nijemci su taj gol u jakoj konkurenciji izabrali kao najbolji gol mjeseca.

"Bilo je nekoliko zapanjujućih golova za kraj 2025., ali Luka Vušković je pobijedio 10 nevjerojatnih kandidata svojim fantastičnim potezom i osvojio nagradu za gol mjeseca", napisali su iz Bundeslige.

