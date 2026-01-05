Vuco o stanju u Venezueli: 'Želim da tom narodu bude bolje'

Pjevač Siniša Vuco (54), koji se 2023. preselio u Venezuelu, komentirao je za Index.hr svoja iskustva u toj zemlji i stanje u kojoj se nalazi nakon američke vojne intervencije. Vuco je otkrio da većinu godine provodi na karipskom otoku Isla Margarita, te da mu život i poslovanje tamo teku bez problema.

"Ja u Venezueli imam samo lijepa iskustva i sa stanovnicima, a također i sa tamošnjim državnim institucijama. Upravo sam završio koncertnu turneju u Hrvatskoj i čim mi prilike budu dopustile otići ću na Isla Margaritu, gdje živim kada sam u Južnoj Americi. Moji zaposlenici, koji paze na moje stanove i automobil, javili su mi da je situacija na otoku u redu i da se život odvija normalno", rekao je Vuco.

Pjevač je objasnio i da život u Venezueli ovisi o regiji u kojoj se nalazite. "Venezuela je površinom veća od Njemačke i Francuske zajedno, tako da životni uvjeti umnogome variraju. Na Karibima je definitivno vrhunski. Želim da se politička situacija u zemlji smiri i da tom dobrom narodu bude uvijek samo bolje", dodaje Vuco.

Naglasio je i gostoljubivost Venezulanaca te da se osjeća dijelom te zemlje. "Već tri godine živim na relaciji Venezuela – Hrvatska. Imam i venezuelanske dokumente", kaže. Pjevač je najavio i da će uskoro postati stanovnik još jednog svjetskog grada, ali ime za sada čuva u tajnosti.

"Do ljeta sam uzeo koncertnu pauzu, a na ljeto se vraćam u Hrvatsku gdje ću nastaviti pjevati mojoj vjernoj publici, kojoj zahvaljujem što su u velikom broju pohodili moje adventske koncerte", zaključuje.

