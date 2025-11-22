FREEMAIL
freemail
VOZAČ ŽIVOTNO UGROŽEN /

Prava drama na A1! Vatrogasni zapovjednik otkrio nam detalje teške nesreće

Dvije su putnice lakše ozlijeđene, a vozač s teškim opeklinama životno je ugrožen

22.11.2025.
17:21
RTL Danas
Nk Uskok Klis/rtl Danas
Prava drama na A1. Nogometaši Uskoka na povratku s gostujuće utakmice iz gorućeg automobila spašavali su putnike. Sve se dogodilo sinoć, nešto prije 22 sata na autocesti A1, kod čvora Rovanjska, u smjeru Splita.

Vozač je pokušao zaobići zaustavljeni autobus s nogometašima, pri čemu je na njega naletjelo vozilo sanitetskog prijevoza. Osobni automobil udario je u ogradu i zapalio se. Tada su u pomoć priskočila trojica i izvukli putnike. Dvije su putnice lakše ozlijeđene, a vozač s teškim opeklinama životno je ugrožen. 

"Došli smo na mjesto nesreće s tri vatrogasna vozila i potrebnim brojem vatrogasaca te smo zatekli prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala tri vozila: autobus, vozilo hitne medicinske pomoći i osobno vozilo. Zatekli smo pet teže ozlijeđenih osoba koje su iz vozila izvukli sudionici u prometu", rekao je Milan Ročak, zapovjednik vatrogasne postrojbe HAC-a.

Autocesta A1Prometna NesrećaGorući Automobil
