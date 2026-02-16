FREEMAIL
Dinamo i Hajduk odigrali derbi u Australiji: Evo kako je završio

Dinamo i Hajduk odigrali derbi u Australiji: Evo kako je završio
Foto: Ante Cizmic/imago sportfotodienst/Profimedia

Navijači, članovi i prijatelji Dinama i Hajduka okupili su se satima ranije kako bi zajedno počeli sezonu

16.2.2026.
16:03
Hina
Ante Cizmic/imago sportfotodienst/Profimedia
Nogometni klubovi Dinamo St Albans i Hajduk Dandenong City, koje su osnovali hrvatski emigranti u Australiji, odigrali su 0-0 na početku tamošnjeg regionalnog prvenstva savezne države Viktorije pretvorivši najveći derbi u proslavu hrvatskog zajedništva.

Premda se utakmica u gradu Melbourneu igrala navečer program je počeo već u podne kada se osjetio miris ćevapa, janjećeg ražnja i svinjetine koji su se širili pored terena.

"Obitelji su se smjestile, prijatelji su se družili, a mjesto je bilo ispunjeno onim poznatim uzbuđenjem koje može stvoriti samo dan velikog hrvatskog derbija“, izvijestile su novine Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu.

Dinamo St Albans osnovali su simpatizeri zagrebačkog Dinama prije 50 godina na zapadu Melbournea, a na jugoistoku grada su navijači splitskog Hajduka osnovali Hajduk Dandenong City. Oba kluba imaju iste grbove kao njihovi matični klubovi u Hrvatskoj te se natječu u ligi s 14 momčadi u saveznoj državi Victoriji, što je druga jakosna liga u Australiji.

Navijači, članovi i prijatelji Dinama i Hajduka okupili su se satima ranije kako bi zajedno počeli sezonu. Djeca su se natjecala u gađanju prečke na terenu dok su ih deseci prijatelja i roditelja podržavali s tribina noseći hrvatske dresove i druga obilježja.

Uoči središnje utakmice organizirani su i susreti drugih hrvatskih momčadi pa su se Dinamo St Albans i Hajduk suočili u kategoriji do 20 godina, a zatim su North Geelong Warriorsi igrali protiv Melbourne Knightsa. Igrači glavne utakmice izašli su na travnjak u pratnji najmlađih članova folklornog društva Hrvatska Zora, a ondje je svećenik Tomo Mlakić blagoslovio prisutne.

"Bio je to sjajan dan za hrvatsku zajednicu“, rekao je Ilija Dragičević, predsjednik Dinama St Albans.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najbrojnijom hrvatskom dijasporom.

