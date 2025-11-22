Snijeg napravio probleme, Mateo otkrio kako je na autocestama: 'Hoćete iskreno?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GDJE JE NAJVIŠE PALO? /

Hrvatska se probudila pod bijelim pokrivačem, ali snijeg i olujni vjetar uzrokovali su brojne probleme. Na nekim dionicama blokiraju promet.

Najgore je u Istri i na Kvarneru. Izdano je crveno upozorenje zbog izuzetno opasnog vremena, olujnih udara bure i nevremena.

I u Dalmatinskoj zagori brojne su ceste odsječene zbog vozača koji su na put krenuli s ljetnim gumama, a zbog snijega padala su i stabla. Više pogledajte u prilogu