GDJE JE NAJVIŠE PALO? /

Snijeg napravio probleme, Mateo otkrio kako je na autocestama: 'Hoćete iskreno?'

Hrvatska se probudila pod bijelim pokrivačem, ali snijeg i olujni vjetar uzrokovali su brojne probleme. Na nekim dionicama blokiraju promet.

Najgore je u Istri i na Kvarneru. Izdano je crveno upozorenje zbog izuzetno opasnog vremena, olujnih udara bure i nevremena.

I u Dalmatinskoj zagori brojne su ceste odsječene zbog vozača koji su na put krenuli s ljetnim gumama, a zbog snijega padala su i stabla. Više pogledajte u prilogu

22.11.2025.
19:15
Ida BalenLucija Ptičar
SnijegPrometAutocestaVrijemeLjetne Gume
