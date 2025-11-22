U digitalnom dobu, gdje djeca provode sate iza ekrana, roditelji često nisu ni svjesni mračnog svijeta koji im je dostupan na samo jedan klik. Seksualni predatori, sofisticirane metode ucjene i brutalni sadržaji postali su dio zastrašujuće svakodnevice s kojom se suočava policija.

Anita Matijević, voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju Ravnateljstva policije i prva žena u Hrvatskoj na toj poziciji, u podcastu "Offline" s reporterkom RTL-a Danas Ivanom Ivandom Rožić otkrila je šokantne detalje iz istraga.

Među ostalim su razgovarale o mladim delinkventima o kojima se sve češće priča u medijima.

Žele završiti u dnevniku

"Danas je jako IN ići u medije pa će sustav raditi. Sustavi rade svoj posao i sve ove situacije bi sustav barem policija riješila i bez pritiska medija. A kada mladi ljudi sebe vide s tim kapuljačama u svim top vijestima, na svim na svim mrežama i medijima, oni rastu i rastu u tom u tom ponašanju, dakle, oni to vole vidjeti. Oni još više dobivaju nekakav poticaj da su face neki drugi", rekla je Matijević.

Objasnila je da je mladima u cilju završiti u udarnom dnevniku, iako se radi o negativnoj priči.

"Upravo o tome se radi. U negativnom kontekstu. Dakle, ne trebamo im davati podršku u negativnim ponašanjima", kazala je Matijević.

