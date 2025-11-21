Filip Hrgović pred borbom za svjetsku titulu? Vrh nikada nije bio bliže

Nakon što je Oleksandr Usik, dugogodišnji vladar teške kategorije, 17. studenog 2025. godine odlučio napustiti WBO pojas svjetskog prvaka, boksački svijet se uzburkao. Ova odluka otvorila je vrata novim prvacima i izazivačima, a ime Filipa Hrgovića ponovno se našlo u središtu pozornosti. No, je li hrvatski teškaš doista sljedeći u redu za napad na upražnjeni tron?

Usik abdicirao, Fabio Wardley novi prvak

Odlukom Usika da se odrekne titule kako bi se u 2026. godini fokusirao na financijski isplativije mečeve protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja, WBO organizacija nije gubila vrijeme. Britanac Fabio Wardley, dotadašnji privremeni prvak, automatski je promoviran u punopravnog svjetskog prvaka.

Wardley (30) je borac impresivnog rekorda od 20 pobjeda, 1 neriješenog ishoda i čak 19 nokauta. Riječ je o ortodoksnom boksaču visokom 196 cm, čiji se stil temelji na eksplozivnosti i razornoj snazi udaraca. Svoj status privremenog prvaka osigurao je pobjedom protiv bivšeg svjetskog prvaka Josepha Parkera u listopadu 2025., a sada se našao na vrhu jedne od četiri glavne boksačke organizacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tko je prvi izazivač: Hrgović ili "novi Tyson"?

Iako se ime Filipa Hrgovića logično nametnulo kao potencijalnog izazivača, situacija na WBO ljestvici je nešto složenija. Prema službenom poretku, Hrgović je rangiran kao drugi teškaš svijeta. Prvo mjesto i status prvog izazivača drži britanska senzacija Moses Itauma (20), neporaženi mladić (13-0, 11 KO) kojeg mnogi stručnjaci vide kao budućeg apsolutnog vladara divizije.

Najnovije vijesti iz boksa čitajte na Net.hr-u

WBO je već definirao put do obveznog izazivača: Itauma će postati Wardleyjev mandatorni protivnik ako 24. siječnja 2026. godine u Manchesteru pobijedi iskusnog Amerikanca Jermainea Franklina. Zanimljivo, promotori iz kuće Queensberry su ranije otkrili kako su Itaumi nudili meč protiv Hrgovića, no do dogovora nije došlo zbog, kako tvrde, previsokih financijskih zahtjeva hrvatskog tima. Potencijalni meč između Wardleyja i Itaume dodatno komplicira činjenica da obojica treniraju pod istim trenerom, Benom Davisonom.

'El Animalov' alternativni put do vrha

Iako su mu vrata WBO titule trenutno odškrinuta, ali ne i širom otvorena, Filip Hrgović ima vrlo jasan i izgledan put do borbe za naslov svjetskog prvaka – ali u drugoj organizaciji. Hrvatski boksač uključen je u eliminacijski meč za IBF titulu protiv opasnog Kubanca Franka Sancheza. Pobjednik tog dvoboja postat će obvezni izazivač za IBF pojas, koji trenutno drži Daniel Dubois.

Ovakav rasplet ima i snažnu narativnu pozadinu. Upravo je Dubois nanio Hrgoviću jedini poraz u profesionalnoj karijeri u lipnju prošle godine, prekidom zbog posjekotine. Nakon što se vratio pobjedom protiv Joea Joycea, Hrgović je jasno poručio da želi revanš, a put kroz IBF eliminator nudi mu idealnu priliku za to – i to s najvećim mogućim ulogom.

San o borbi za svjetsku titulu za Filipa Hrgovića i dalje je vrlo stvaran. Iako se čini da će priliku prvo dobiti "novi klinac" Moses Itauma, 'El Animal' kontrolira vlastitu sudbinu i pobjeda protiv Sancheza gurnula bi ga u meč karijere i priliku za osvetu protiv jedinog čovjeka koji ga je uspio poraziti. Svjetski vrh nikad nije bio bliže.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video