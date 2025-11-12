Boks ili biznis? Bivši svjetski prvak u završnim pregovorima s kontorverznom YouTube zvijezdom

Dok hrvatska javnost već godinama čeka da Filip Hrgović dobije priliku boriti se s najboljima, posebice s dotičnim Anthonyjem Joshuom, koji mu je dugo bio najavljena iduća borba do svjetskog boksačkog vrha, svjetski boks ponovno pokazuje koliko je nepredvidiv.

Prema pisanju uglednog magazina Ring, Anthony Joshua i Jake Paul nalaze se u završnoj fazi dogovora za spektakularan meč koji bi se trebao održati u prosincu u Miamiju.

Od ozbiljnog boksa do ...

Jake Paul, koji je u posljednje dvije godine od internetske zvijezde izgradio karijeru u boksačkom ringu, trebao se boriti s Gervontom Davisom 14. studenoga, no borba je otkazana nakon optužbi za obiteljsko nasilje protiv američkog boksača.

Paul je ubrzo počeo tražiti novog protivnika, a spominjala su se imena poput Ryanea Garcije i Terencea Crawforda, no čini se da je izbor pao na Joshuu, koji se sprema na povratak nakon teškog poraza od Daniela Duboisa u rujnu prošle godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Joshua je, prema najavama promotora Eddieja Hearna, planirao povratak u veljači 2026., no borba s Paulom očito je promijenila planove. Meč bi, osim sportskog značaja, imao i golemi marketinški efekt jer bi bio spoj boksačkog svijeta i digitalne pop kulture.

A gdje je Hrgović u toj priči?

Za razliku od spektakularnih američkih dogovora, hrvatski teškaš Filip Hrgović još uvijek čeka svoju pravu priliku.

Godinama se govorilo da bi upravo borba s Joshuom bila njegov “ulaznica” u sam vrh teške kategorije, ali unatoč dobrim rezultatima i upornim najavama, taj meč nikad nije postao stvarnost. Umjesto da gledamo Hrgovića protiv Joshue, svijet će izgleda gledati Jake Paula protiv bivšeg olimpijskog prvaka. Ironično, ali tipično za današnji boks: borbe koje se najviše pričaju nisu uvijek one koje sportski najviše znače.

Prema posljednjim informacijama, detalji oko borbe u Miamiju još se finaliziraju, a uskoro bi sami borci trebali objaviti službenu najavu. Joshua, koji ima 36 godina, pokušat će vratiti dio starog sjaja, dok će Jake Paul dobiti priliku dokazati da nije samo zabavljač, već i ozbiljan izazivač.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače