Zrinka je ispala, ali Hrvatskoj je bodove donijela Leona Popović: 'Drago mi je zbog jedne stvari'

LOŠ VIKEND /

Leona Popović je jedina koja je u dva slalomsk dana došla do cilja obje vožnje.

"Gurgl nam nekako ne leži, čini se. Što se mene tiče, mislim da mi ovaj snijeg najveći izazov predstavlja, ali imam već neke ideje. Pričala sam s timom i s ljudima u Atomicu o tome što ćemo popraviti i poboljšati. Sezona je duga, već sutra putujemo u Ameriku, tako da nemamo vremena žaliti ni za čim."

Od sljedećeg četvrtka do nedjelje u Copper Mountainu, u saveznoj američkoj državi Koloradu, na rasporedu su muški superveleslalom, muški i ženski veleslalom te slalom za skijašice.

"Veselim se, nisam nikad bila u Copperu. Kažu svi da je jako lijepo, da je lijepo za skijati. Dvije nove utrke, dvije nove prilike", rekla je Zrinka, a nadovezala se Leona:

"U Copperu sam trenirala, čak i brze discipline. Kažu da se na tom snijegu svi osjećaju super. Vjerujem da ćemo se još malo bolje pripremiti za sljedeću utrku."