Naše slalomašice traže novi veliki rezultat u drugom slalomu sezone

Ženski slalom Gurgl: Od 10:30 Zrinka Ljutić i Leona Popović napadaju svjetski vrh

Uživo

Utrku u 10:30 otvara Wendy Holdener. Ovo je startna lista:

Foto: Screenshot/fis

Najava

Nakon što smo u subotu u muškom slalomu u Gurglu ostali bez bodova, u nedjelju će nam pokušati obraz osvjetlati skijašice. Zrinka Ljutić i Leona Popović napadaju drugi slalom sezone.

Ljutić nakon šestog mjesta u Leviju želi otići korak dalje i približiti se postolju, dok će Leona tražiti prve bodove nakon povratka od teške ozljede nakon koje je nismo vidjeli u Svjetskom kupu više od 11 mjeseci.

Zrinka Ljutić krenut će u utrku s brojem tri, dok će Leona krenuti niz padinu kao 24. Naše slalomašice pokušat će u nedjelju ostvariti svoj najbolji plasman u Gurglu. Na ovom su austrijskom skijalištu prošle sezone zauzele deveto (Zrinka) i 25. mjesto (Leona).

