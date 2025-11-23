FREEMAIL
AJMO, GAS /

Naše slalomašice traže novi veliki rezultat u drugom slalomu sezone

Naše slalomašice traže novi veliki rezultat u drugom slalomu sezone
Foto: Roni Rekomaa/imago Sportfotodienst/profimedia

Tekstualni prijenos utrke pratite UŽIVO na portalu Net.hr

23.11.2025.
8:50
Sportski.net
Roni Rekomaa/imago Sportfotodienst/profimedia
Ženski slalom Gurgl: Od 10:30 Zrinka Ljutić i Leona Popović napadaju svjetski vrh

Uživo

Utrku u 10:30 otvara Wendy Holdener. Ovo je startna lista: 

Naše slalomašice traže novi veliki rezultat u drugom slalomu sezone
Foto: Screenshot/fis

Najava

Nakon što smo u subotu u muškom slalomu u Gurglu ostali bez bodova, u nedjelju će nam pokušati obraz osvjetlati skijašice. Zrinka Ljutić i Leona Popović napadaju drugi slalom sezone.

Ljutić nakon šestog mjesta u Leviju želi otići korak dalje i približiti se postolju, dok će Leona tražiti prve bodove nakon povratka od teške ozljede nakon koje je nismo vidjeli u Svjetskom kupu više od 11 mjeseci.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Zrinka Ljutić krenut će u utrku s brojem tri, dok će Leona krenuti niz padinu kao 24. Naše slalomašice pokušat će u nedjelju ostvariti svoj najbolji plasman u Gurglu. Na ovom su austrijskom skijalištu prošle sezone zauzele deveto (Zrinka) i 25. mjesto (Leona).

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu

Zrinka LjutićLeona PopovićSlalomSkijanje Svjetski KupSvjetski Skijaski Kup
