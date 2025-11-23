Zubo oduševio svijet svojim potezom: 'Ne želim tako doći do bodova'

Filip Zubčić oduševio je skijaški svijet u subotu u Gurglu. Zubo je ušao u cilj, svojoj ekipi kratko rekao: "Mislim da sam haklao". Prijavio je to sucima koji su pregledali snimku i diskvalificirali našeg skijaša.

Zubo je tako napravio vrlo fair-play potez jer mogao je to i prešutjeti, ušao bi u drugi lauf i tamo imao priliku za dobar plasman. "Kada sam ušao u cilj imao sam osjećaj da nešto nije u redu i zatražio sam od svog trenera Sergeja Komarova da pogledam snimku i shvatio da sam haklao. No, suci to očito nisu vidjeli i ja sam to mogao prešutjeti", kazao je Zubo za Večernji list.

"Prije svega tako sam odgojen. Osim toga, ja skijanje treniram cijeli život i očekujem da sport bude oaza poštenja. Jest, mogao sam ja s povoljnim zaostatkom napadati visok plasman, što se u drugom laufu pokazalo itekako moguće, no ja ne želim tako doći do bodova. Čestitaju mi ljudi sa svih strana. Nije mi jasno što sam ja to učinio tako veliko. Ja sam samo napravio ono što bi svaki sportaš trebao učiniti", skromno je rekao Zubo.

Hrvatska je tako ostala bez druge vožnje u slalomu Gurgla. Samuel Kolega izletio je već nakon nekoliko vrata, dok je Istok Rodeš odustao pred samim ciljem nakon solidnog nastupa.

