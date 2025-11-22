FREEMAIL
Sretno dečki! /

Hrvatski trojac ide po bodove: Kolega, Zubčić i Rodeš napadaju slalom u Gurglu

Hrvatski trojac ide po bodove: Kolega, Zubčić i Rodeš napadaju slalom u Gurglu
Foto: Roni Rekomaa/lehtikuva/profimedia

Prvu vožnju možete pratiti na portalu Net.hr od 10:30!

22.11.2025.
9:50
Sportski.net
Roni Rekomaa/lehtikuva/profimedia
U austrijskom zimskom središtu Gurglu ponovno se pali adrenalin – na rasporedu je drugi muški slalom sezone u Svjetskom kupu, a na stazi ćemo vidjeti i trojicu hrvatskih predstavnika koji s velikim ambicijama ulaze u novi izazov.

Samuel Kolega kreće s vrlo povoljnom startnom pozicijom – brojem 15. To mu daje priliku da napadne od samog početka, na stazi koja se tradicionalno brzo razbija i kažnjava.

Odmah iza najboljih dolazi i Filip Zubčić, jedan od naših najiskusnijih i najuspješnijih skijaša. S brojem 20, Zubčić ima priliku za dobar rezultat, pogotovo ako mu se poklopi kompaktna podloga u drugom dijelu prve vožnje.

Treći hrvatski adut je Istok Rodeš, koji starta s brojem 31. Tekstualni prijanos utrke pratite na portalu Net.hr!

POGLEDAJTE VIDEO:

 

SlalomSamuel KolegaFilip ZubčićIstok Rodeš
