FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO, DJEVOJKE /

Ljutić i Popović napadaju drugi slalom sezone! Ovo su startni brojevi naših skijašica

Ljutić i Popović napadaju drugi slalom sezone! Ovo su startni brojevi naših skijašica
×
Foto: Roni Rekomaa/lehtikuva/profimedia

Start prve vožnje je u 10:30, a druge u 13:30

22.11.2025.
19:17
Sportski.net
Roni Rekomaa/lehtikuva/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski skijaši nisu se proslavili u slalomu u Gurglu. Sva trojica su odustala u prvoj vožnji, točnije, Filip Zubčić je naknadno diskvalificiran nakon sportskog poteza o čemu možete više pročitati OVDJE.

Nadajmo se da će slalomašice biti bolje sreće u nedjelju. Leona Popović još se traži nakon povratka od ozljede. u Leviju se nije plasirala u drugu vožnju. To će pokušati popraviti u Gurglu sa startnim brojem 24.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Zrinka Ljutić u Leviju je završila na šestom mjestu, a u nedjelju će pokušati u Gurglu otići još korak dalje. Zrinka je na ždrijebanju startnih brojeva izvukla broj 3. Utrku će otvoriti Wendy Holdener.

Ljutić i Popović napadaju drugi slalom sezone! Ovo su startni brojevi naših skijašica
Foto: Screenshot/fis

Tekstualni prijenos slaloma iz Gurgla pratite na portalu Net.hr.

Naše slalomašice pokušat će u nedjelju ostvariti svoj najbolji plasman u Gurglu. Na ovom su austrijskom skijalištu prošle sezone zauzele deveto (Zrinka) i 25. mjesto (Leona). Start prve vožnje je u 10:30, a druge u 13:30. Sretno, djevojke!

POGLEDAJTE VIDEO: Potres u rukometnom klubu Zagreb, trener Andrija Nikolić podnio je neopozivu ostavku

SkijanjeSlalomZrinka LjutićLeona PopovićSvjetski Skijaski KupSkijanje Svjetski Kup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEMO, DJEVOJKE /
Ljutić i Popović napadaju drugi slalom sezone! Ovo su startni brojevi naših skijašica