Ljutić i Popović napadaju drugi slalom sezone! Ovo su startni brojevi naših skijašica

Hrvatski skijaši nisu se proslavili u slalomu u Gurglu. Sva trojica su odustala u prvoj vožnji, točnije, Filip Zubčić je naknadno diskvalificiran nakon sportskog poteza o čemu možete više pročitati OVDJE.

Nadajmo se da će slalomašice biti bolje sreće u nedjelju. Leona Popović još se traži nakon povratka od ozljede. u Leviju se nije plasirala u drugu vožnju. To će pokušati popraviti u Gurglu sa startnim brojem 24.

Zrinka Ljutić u Leviju je završila na šestom mjestu, a u nedjelju će pokušati u Gurglu otići još korak dalje. Zrinka je na ždrijebanju startnih brojeva izvukla broj 3. Utrku će otvoriti Wendy Holdener.

Foto: Screenshot/fis

Naše slalomašice pokušat će u nedjelju ostvariti svoj najbolji plasman u Gurglu. Na ovom su austrijskom skijalištu prošle sezone zauzele deveto (Zrinka) i 25. mjesto (Leona). Start prve vožnje je u 10:30, a druge u 13:30. Sretno, djevojke!

