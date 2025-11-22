Isplivali novi detalji o diskvalifikaciji Filipa Zubčića: Hrvatski skijaš je napravio presedan?

Norveški skijaš Atle Lie McGrath bio je najbrži u subotu u prvoj vožnji slaloma kojeg skijaši voze za Svjetski kup u Gurglu u Austriji, dok se ni jedan hrvatski skijaš nije plasirao u drugu vožnju.

Filip Zubčić je prvu vožnju završio kao 22 s vremenom 53.33 sekundi i zaostatkom od sekundu i 21 stotinku za McGrathom, ali je naknadno diskvalificiran, a kako se navodi Filip Zubčić se sam prijavio, a nakon pregleda situacije je i diskvalificiran. U moru loših vijesti danas, ovakav potez hrvatskog skijaša je za svaku pohvalu.

Kolega, koji je imao startni broj 15., napravio je grešku u prvom dijelu staze i nije uspio završiti prvu vožnju, kao ni Istok Rodeš, koji je startao 31., i pogriješio gotovo pred ciljem.

Norvežanin McGrathom bio je najbrži s vremenom 52.12, dok su drugo mjesto dijele s istim zaostatkom od 17 stotinki (52.29) Finac Eduard Hallberg i Švicarac Nef Tanguy.

