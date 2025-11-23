FREEMAIL
MAX SLAVI? /

Kakva drama u Formuli 1! Vodeći dvojac pred diskvalifikacijom, situacija se zakuhava

Kakva drama u Formuli 1! Vodeći dvojac pred diskvalifikacijom, situacija se zakuhava
Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

FIA je pozvala oba McLarenova bolida na dodatne provjere nakon utrke

23.11.2025.
9:57
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
Formula 1 bi mogla dobiti neočekivani zaplet u Las Vegasu. Max Verstappen je pobijedio, Norris završio drugi, a Oscar Piastri četvrti, ali oba McLarena mogla bi biti diskvalificirana!

Naime, FIA je pozvala oba McLarenova bolida na dodatne provjere nakon utrke i uočene su nepravilnosti s donjim dijelom bolida. Točnije, riječ je o ploči šasije, tzv. plank i njezinom stupnju istrošenosti. Prema pravilima, ploča u pitanju ne smije na kraju utrke biti tanja od 9 mm, što je kod oba McLarena bio slučaj pa su oni proslijeđeni na daljnje ispitivanje tog tehničkog detalja.

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Obično zbog takvih prekršaja slijedi diskvalifikacija, a u prilog tome ide i činjenica da je šef tima Andrea Stella odgodio medijske obveze. Diskvalifikacija Norrisa i Piastrija dala bi novi preokret u napetoj borbi za naslov prvaka. Norris bi izgubio 18 bodova, a Piastri ostaje bez 12. S druge strane Verstappen bi se približio na samo 24 boda zaostatka umjesto 42 za Norrisom i izjednačio se s Piastrijem na drugom mjestu. 

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji

Do kraja sezone ostalo je još dvije utrke i jedan sprint, ukupno 58 bodova u igri.

Formula 1Lando NorrisOscar PiastriMclaren
