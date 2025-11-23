FREEMAIL
CROATIA CUP /

Ivica Obrvan objašnjava svojoj reprezentativki što da radi

Ivica Obrvan, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije, poznat je kao dobar rukometni trener koji svojim rukometašicama zorno obijašnjava svaki detalj. U prvom poluvremenu utakmice Hrvatska - Poljska, u generalci za SP na Croatia Cupu u Novigradu u nedjelju navečer, u jednom je trenutku pozvao Balaško do klupe i objasnio joj što treba raditi. I to su snimile kamere RTL-a. Utakmicu Hrvatska - Poljska možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. 

23.11.2025.
19:14
Silvijo Maksan
