Ivica Obrvan objašnjava svojoj reprezentativki što da radi

CROATIA CUP /

Ivica Obrvan, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije, poznat je kao dobar rukometni trener koji svojim rukometašicama zorno obijašnjava svaki detalj. U prvom poluvremenu utakmice Hrvatska - Poljska, u generalci za SP na Croatia Cupu u Novigradu u nedjelju navečer, u jednom je trenutku pozvao Balaško do klupe i objasnio joj što treba raditi. I to su snimile kamere RTL-a. Utakmicu Hrvatska - Poljska možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.