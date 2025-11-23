Obrvan je ljut! Pogledajte što je sve rekao svojim igračicama koje su u tim trenucima bile pogubljene

JAO /

Ivica Obrvan oprao je svoje igračice na time outu sredinom drugog dijela u generalci Hrvatske za SP protiv Poljske u Novigradu, na Croatia Cupu. Hrvatske rukometašice nisu dobro otvorile drugo poluvrijeme, Poljakinje su ih uhvatile nespremne, uspavane, pomalo pogubljene. Obrvan je pozvao time out i "oprao" svoje igračice. Naravno, ne moramo niti napominjati da su igračice bolje reagirale u nastavku susreta. Utakmicu Hrvatska - Poljska gledajte na RTL-u 2 i platformi VOYO.