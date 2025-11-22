Veliki test za Kraljice šoka! Evo kada i gdje možete gledati sraz s Poljakinjama

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u nedjelju u 17 sati zaključuje ovogodišnje izdanje Croatia Cupa velikim dvobojem protiv Poljske u Sportskoj dvorani Novigrad. Ulaz je, kao i na sve utakmice turnira, besplatan, a očekuje se puna dvorana i glasna podrška navijača.

Susret protiv Poljske bit će posljednja provjera Kraljica šoka uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 26. studenog u Njemačkoj i Nizozemskoj. Upravo zato, nedjeljni ogled nosi posebnu težinu – izbornik i igračice žele u Rotterdam otputovati u što boljem ritmu i s pozitivnim rezultatom.

Hrvatska je prvom susretu ovogodišnjeg izdanja Croatia Cupa izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14). Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Sa sedam pogodaka najučinkovitija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić, dok je kod Senegala prvo ime bila Dounia Abdourahim također sa sedam pogodaka.

Utakmica Hrvatska – Poljska igra se u nedjelju u 17:00, a možete ju gledati na platformi VOYO!

