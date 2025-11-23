FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PO POBJEDU /

Evo kada i gdje gledati generalku Hrvatske za Svjetsko prvenstvo

Evo kada i gdje gledati generalku Hrvatske za Svjetsko prvenstvo
×
Foto: Damir Spehar/pixsell

Susret protiv Poljske bit će posljednja provjera Kraljica šoka uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 26. studenog

23.11.2025.
10:11
Sportski.net
Damir Spehar/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u nedjelju u 17 sati zaključuje ovogodišnje izdanje Croatia Cupa velikim dvobojem protiv Poljske u Sportskoj dvorani Novigrad.

Susret protiv Poljske bit će posljednja provjera Kraljica šoka uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 26. studenog u Njemačkoj i Nizozemskoj. Upravo zato, nedjeljni ogled nosi posebnu težinu – izbornik i igračice žele u Rotterdam otputovati u što boljem ritmu i s pozitivnim rezultatom.

Sve o hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Hrvatska je prvom susretu ovogodišnjeg izdanja Croatia Cupa izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14). Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Utakmicu Hrvatska - Poljska moći ćete pratiti od 16:45 sati uživo na RTL 2 i platformi Voyo kao i sve susrete naših rukometašica na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje počinje u srijedu. 

Utakmicu Hrvatska – Poljska gledajte u nedjelju od 16:45 na RTL-u 2 i platformi VOYO!

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice u pripremi za SP izgubile od Senegala: 'Isprobavali smo stvari, cilj je postignut'

Croatia CupHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PO POBJEDU /
Evo kada i gdje gledati generalku Hrvatske za Svjetsko prvenstvo