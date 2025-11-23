Evo kada i gdje gledati generalku Hrvatske za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u nedjelju u 17 sati zaključuje ovogodišnje izdanje Croatia Cupa velikim dvobojem protiv Poljske u Sportskoj dvorani Novigrad.

Susret protiv Poljske bit će posljednja provjera Kraljica šoka uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 26. studenog u Njemačkoj i Nizozemskoj. Upravo zato, nedjeljni ogled nosi posebnu težinu – izbornik i igračice žele u Rotterdam otputovati u što boljem ritmu i s pozitivnim rezultatom.

Hrvatska je prvom susretu ovogodišnjeg izdanja Croatia Cupa izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14). Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Utakmicu Hrvatska - Poljska moći ćete pratiti od 16:45 sati uživo na RTL 2 i platformi Voyo kao i sve susrete naših rukometašica na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje počinje u srijedu.

