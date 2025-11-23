Lana Jurčević otvorila dušu Nikolini Pišek: 'Moja kći nije to razumjela...'

MAGNET /

Od pop princeze, preko beauty carice do žene koja je prošla jednu od najtežih trudnoća o kojima se rijetko govori, i sad, usred druge trudnoće, odluči se vratiti na scenu s pjesmom 'Dio mene'.

Lana Jurčević (41) gostovala je u emisiji MagNet kod Nikoline Pišek gdje je govorila o novoj pjesmi, povratku na scenu, ali i drugoj trudnoći kojom je iznenadila javnost.

'To je pjesma koja mene već neko vrijeme čeka snimljena, nekoliko puta sam odlazila u studio i trebalo nam je malo vremena da to realiziramo i snimanja na koja sam naviknula da traju 24 sata, ovaj put su morala biti malo kraća jer sam još morala i od svih u toj fazi i skrivati trudnoću', kazala je Lana Nikolini pojašnjavajući kako je njezina kćerkica Mayla Lili reagirala kad je vidjela mamu kako pjeva.

Mayla Lili se jako veseli braci ili seki

'Jako joj je na početku bilo čudno vidjeti mamu na YouTubeu, sad smo došli do toga da sto puta dnevno samo čujem 'mama pjeva, mama pjeva'. Totalni prebačaj, od onoga da ne razumije da je mama na TV-u do toga da sad stalno pjeva', ispričala je kroz smijeh pjevačica dodavši i da se njezina kćerkica jako veseli braci ili seki.

Trudnoća ju je osnažila

U razgovoru se Lana dotaknula i svoje teške prve trudnoće te otkrila Nikolini kako danas gleda na taj period.

'Kad te zadesi neka takva stvar, prvo ti treba vremena da to procesuiraš i stalno imaš osjećaj neke samoće da se to događa samo tebi. Odlučila sam to pustiti van jer sam vjerovala da to negdje nekome može pomoći, da sam barem imala nekoga tko je to isto prošao, tu podršku, puno bi mi značilo. Otkako sam ostala trudna, postala sam fascinirana svime onime što žene mogu proći, osnažilo me i ohrabrilo', istaknulo je.

Emisiju MagNet gledajte svake nedjelje na RTL-u ili na platformi Voyo!