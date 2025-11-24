Ne viđamo ih često: Simona Mijoković pokazala brata Denisa i šogoricu, evo kako izgledaju

Iako se posljednjih godina povukla iz javnosti i posvetila mirnijem obiteljskom životu sa suprugom Stanislavom i njihovom djecom, Simona Mijoković (41) i dalje uspijeva privući veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama. Njene poruke o vjeri, duhovnosti i obitelji redovito izazivaju reakcije, a upravo jedna takva objava ponovno je podigla prašinu među pratiteljima.

Ovoga puta Simona je podijelila mali uvid u svoju obiteljsku svakodnevicu, otkrivši kako je provela nedjelju u društvu brata Denisa i šogorice Tee, s kojima je, nakon mise i zajedničkog ručka, otišla u kino.

„Predivan dan, nakon svete mise i ručka s mojom Zvjezdanicom, nećacima, šogi i bratom u kinu“, napisala je Simona uz fotografiju na kojoj pozira nasmijana i opuštena. Objavom je ponovno otkrila koliko joj obitelj znači i koliko uživa u jednostavnim trenucima zajedništva.

Ima brata i sestru

Simona inače rijetko pokazuje članove obitelji, a posebno mlađu sestru Paulu, koju javnost gotovo nikada nema priliku vidjeti. Ranije je otkrila da je s bratom Denisom izuzetno bliska te da je stariji od nje “točno godinu i dva mjeseca”.

Objavila knjigu

Inače, Simona je posljednjih tjedana bila u fokusu i zbog svoje nove knjige pod nazivom 'Kako sam tražila ljubav', koja je izazvala veliko zanimanje među njenim pratiteljima. U knjizi otvoreno progovara o vlastitom duhovnom putu, izazovima kroz koje je prošla, unutarnjim borbama, ali i neizmjernoj snazi vjere koja ju je, kako kaže, dovela do potpunog preokreta u životu.

