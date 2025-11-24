Umro je legendarni glumac Udo Kier

Legendarni njemački glumac Udo Kier, poznat po ulogama u filmovima 'Moj privatni Idaho' i 'Frankenstein Andyja Warhola', preminuo je u nedjelju, nekoliko tjedana nakon svog 81. rođendana.

Vijest je za Variety potvrdio njegov partner, umjetnik Delbert McBride, dok uzrok smrti zasad nije poznat. Fotograf Michael Childers, Kierov dugogodišnji prijatelj, objavio je na Facebooku kako je glumac preminuo u bolnici u Palm Springsu u Kaliforniji.

Bogata karijera

Kier je tijekom karijere često utjelovljavao negativce i neobične likove, a posebno je ostao zapamćen po suradnjama s Andyjem Warholom i europskom arthouse scenom. Godine 1973. dobio je ulogu u Flesh for Frankenstein redatelja Paula Morrisseyja, dok je godinu kasnije glumio Draculu u filmu Blood for Dracula. U razgovoru za The Guardian jednom je rekao: ''Volim horore. Ako glumiš male ili gostujuće uloge, bolje je biti zao i uplašiti publiku nego biti poštar koji se vraća kući ženi i djeci. Tako te lakše zapamte.”

Sedamdesetih i osamdesetih postao je jedno od prepoznatljivih lica europske kinematografije te surađivao s redateljem Rainerom Wernerom Fassbinderom na filmovima The Stationmaster’s Wife (1977.), The Third Generation (1979.) i Lili Marleen (1981.), piše Metro.uk.

U SAD-u je pažnju šire publike privukao 1991. filmom My Own Private Idaho, koji je uz njega nosila glumačka postava predvođena Keanuom Reevesom i Riverom Phoenixom. Nakon toga primijetila ga je Madonna koja mu je povjerila uloge u glazbenim spotovima Erotica i Deeper and Deeper.

Značajan dio karijere ostvario je i kroz suradnju s Larsom von Trierom, s kojim je radio na filmovima Doville i Melancholia, u kojima su glumile Nicole Kidman i Kirsten Dunst. U Melancholiji je tumačio kolekcionara egzotičnih životinja Ronalda Campa.

Kier je radio do samog kraja života. Njegova posljednja filmska uloga bila je u povijesnom političkom trileru The Secret Agent iz 2025., u kojem je igrao židovskog preživjelog iz Holokausta Hansa, kojeg zamijene za nacističkog bjegunca.

