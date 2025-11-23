Duplo više monarha vratilo se u posebno utočište: Očaravajući prizori privlače ljude iz cijelog svijeta

SEZONA ČAROLIJE /

U Meksiku je otvoreno posebno utočište koje privlači pažnju ljubitelja prirode i znanstvenika. Ovo utočište postalo je dom za leptire monarhe, fascinantna stvorenja koja svake godine prelaze više od četiri tisuće kilometara iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Oni migriraju prema blažoj klimi Meksika, gdje ostaju do ožujka, prateći svoju prirodnu potrebu za toplinom i sigurnošću.

Posjetitelji utočišta imaju jedinstvenu priliku promatrati milijune ovih narančastih leptira okupljenih na jelama. Očaravajući prizor postao je atrakcija koja privlači ljude iz cijeloga svijeta.

Podaci meksičke vlade otkrivaju da se broj monarha gotovo udvostručio u odnosu na prošlu sezonu, što je znak oporavka populacije ovih nevjerojatnih putnika. Ova vijest dolazi kao pozitivna i poticajna za sve one koji rade na očuvanju prirode i zaštiti ekoloških fenomena.

Osim prirodnog spektakla, ovo utočište sredinom zime donosi i važnu ekološku poruku o važnosti očuvanja staništa za buduće generacije. Njegova uloga u očuvanju ekosustava leži ne samo u zaštiti leptira, već i u poticanju svijesti o nužnosti zaštite našeg planeta.