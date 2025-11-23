Cijeli svijet s nestrpljenjem čeka: Hoće li pregovori u Ženevi donijeti mir Ukrajini?

Nakon sastanka ukrajinske, američke i europske delegacije u Ženevi, pojavile su se nove nade za mir u Ukrajini. Poruka o usmjerenju prema miru poslana je nakon konstruktivnih razgovora između delegacija.

Međutim, sastanak nije prošao bez kontroverzi. Američki predsjednik izrazio je nezadovoljstvo prema Kijevu, kritizirajući ih zbog, kako je rekao, manjka zahvalnosti. S druge strane, EU nije zadovoljna predloženim mirovnim planom, najviše zbog teritorijalnih gubitaka koje bi Ukrajina mogla pretrpjeti.

Sumnje su dodatno pojačane navodima da bi dokument mogao biti sastavljen pod utjecajem Rusije, što dodatno komplicira cijelu situaciju. Sve oči su uprte u Ženevu, u očekivanju daljnjih koraka u ovim delikatnim pregovorima.

Više u prilogu...