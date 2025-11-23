FREEMAIL
'VIČEM S KLUPE' /

Ljutit Obrvan u prijelomnom trenutku 'oprao' dvije zvijezde: 'Beze veze primamo ovo'

"Beze veze primamo ovo. S desnog krila imamo tri šuta, na spajanje koje ne treba biti", kazao je Obrvan i na nekoliko sekundi zašutio. Napravio stanku. Nastavio je Ivica Obrvan pričati...

"Nećemo analizirati greške, nemamo od toga ništa, ali onaj šest na pet se ne igra onako. Dejana, vičem s klupe - Tina, promijeni. Tri puta za redom pet lijevo lažno, mi opet plasiramo loptu. OK, idemo gore sedam na šest". 

Ivica Obrvan izbornik je hrvatske ženske rukometne reprezentacije, a Dejana Milosavljević i Tina Barišić zvijezde su ženske rukometne reprezentacije Hrvatske, sjajne rukometašice. Situacija se dogodila u nedjelju u generalci za SP u utakmici Hrvatska - Poljska u Novigradu. Utakmicu Hrvatska - Poljska možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. 

23.11.2025.
19:42
Silvijo Maksan
